Дайджест новостей военной авиации: крушение истребителя F-16CM ВВС США, Индия срочно закупает российские истребители

Автор Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных событиях в мире военной авиации за минувшие дни.

США

Крушение истребителя F-16CM ВВС США

30 июня во время тренировочного полета разбился истребитель ВВС США F-16CM. Трагедия произошла в районе авиабазы Шоу в штате Южная Каролина. Летчик Дэвид Шмитц погиб. Причины катастрофы устанавливаются специальной комиссией.

One pilot was killed when a U.S. Air Force F-16CM Fighting Falcon assigned to Shaw Air Force Base crashed at approximately 11:30PM on June 30, 2020. At the time of the accident, the aircraft was on a routine training mission.https://t.co/p0aXaVYjpS — U.S. Air Force (@usairforce) July 1, 2020

США получили прототип самолета наблюдения EMARSS-V

Самолет относится к классу средневысотной системы разведки и наблюдения. Он создан на базе Beechcraft King Air 350. Его летные испытания были завершены 27 мая. EMARSS соответствует требованиям реестра стандартов информационных технологий Министерства обороны США и сети оборонных информационных систем. Эта архитектура обеспечивает взаимодействие с любой мультисервисной или совместной системой, которая соответствует стандартным форматам МО для передачи и распространения данных.

SNC is proud to deliver the Enhanced Medium Altitude Reconnaissance and Surveillance System – Vehicle and Dismount Exploitation Radar (EMARSS-V) aircraft prototype to our customer. https://t.co/2N0NWpQO8N — Sierra Nevada Corporation (@SierraNevCorp) June 30, 2020

Первый Super Hornet для ВВС Кувейта

Опубликованы фотографии первого F/A-18F Super Hornet для Военно-воздушных сил Кувейта. Кувейт заказал у США и компании Boeing 28 истребителей Super Hornet, 22 одноместных F/A-18E и шесть двухместных F/A-18F, в 2018 году. Сумма контракта составила 1,5 миллиарда долларов. «Супер Шершни» заменят 34 оригинальных «Шершней» — истребители F/A-18C/D Hornet, приобретенные Кувейтом после операции «Буря в пустыне» в 1991 году.

First photos of Kuwait AF F/A-18F Super Hornet. Kuwait ordered 22 single seat F/A-18E and 6 two seat F/A-18F. These will replace 34 KAF Legacy F/A-18C/D Hornet purchased after Desert Storm in 1991. Kuwait ordered 28 Typhoons as well. pic.twitter.com/2WWPqOXluz — MiG-29 Fulcrum (Izdeliye 9.12/9.13/9.51) (@StefanKnippsch3) July 2, 2020

Поставлен 2500-й вертолет Apache

Корпорация Boeing 30 июня 2020 года сообщила, что поставила 2500-й боевой вертолет семейства АН-64 Apache. Им стал вертолет АН-64Е Apache Guardian, переданный армейской авиации США. Производство вертолетов Apache ведется на предприятии в Меса (штат Аризона).

Россия

ВКС РФ с 2021 года начнут получать разведывательно-ударные беспилотники средней и большой дальности

Об этом сообщил главком Воздушно-космических сил РФ Сергей Суровикин.

«Оснащение подразделений беспилотной авиации комплексами средней и большой дальности спланировано с 2021 года», — сообщил он.

«Одним из важнейших факторов является разработка разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов средней и большой дальности. Беспилотники создаются как многофункциональные базовые платформы, позволяющие реализовать их актуальные функциональные возможности на длительную перспективу путем совершенствования целевого оборудования и расширения его номенклатуры», — сказал Суровикин.

Российские военные подняли истребители дежурных сил ПВО на «перехват» самолета-разведчика США над Черным морем

«1 июля российские истребители приблизились к воздушной цели и идентифицировали ее как самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint ВВС США, после чего он взял курс на удаление от государственной границы Российской Федерации», — заявили в пресс-службе Южного военного округа.

Российские истребители Су-27 поднялись для перехвата американского самолета-разведчика RC-135W Rivet Joint над Черным морем pic.twitter.com/GmaqJUICjn — izvestia_ru (@izvestia_ru) July 1, 2020

Европа

Республика Беларусь приняла на вооружение четыре новых российских истребителя Су-30СМ

1 июля на авиабазе в Барановичах заступили на боевое дежурство истребители поколения 4++ Су-30СМ.

«Сегодня у личного состава 61-й авиабазы знаменательное событие: на боевое дежурство по противовоздушной обороне заступает новейшая авиационная техника — самолеты Су-30СМ. Символично, что торжественное мероприятие проходит накануне Дня Независимости и в год 75-летия Победы», — заявил министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин.

Истребители Су-30СМ заступили на боевое дежурство на авиабазе в Барановичах



Тяжелый многоцелевой истребитель предназначен для ведения воздушного боя, завоевания господства в воздухе, уничтожения воздушных целей в любое время суток, независимо от погодных условий. pic.twitter.com/uAiXCKY6km — БЕЛТА (@beltanews) July 1, 2020

Компания Airbus поставила первый из восьми многоцелевых самолетов-заправщиков (MRTT) Airbus A330

Заказ был сделан Многонациональным флотом НАТО. Официальное принятие самолета знаменует собой решающую веху на пути функционирования этого подразделения, образованного Нидерландами, Люксембургом, Норвегией, Германией, Бельгией и Чешской Республикой.

[#DefenceMatters] Airbus has delivered the first of eight #A330MRTT to NATO after a ceremony held at the Airbus Getafe site in Spain. The aircraft is part of the NATO Multinational MRTT Fleet.

Read more here????https://t.co/mLlBUOlidw@A330_MMU @NSPA_NATO pic.twitter.com/rYdhR0fE73 — Airbus Defence (@AirbusDefence) June 29, 2020

На украинском авиазаводе при ремонте повредили военный Ан-26

В ходе ремонта на ГП «Завод 410 гражданской авиации» был поврежден военно-транспортный самолет Ан-26 Воздушных сил ВСУ, после того как на стоянке по какой-то причине было убрано шасси. Самолет с бортовым номером 59 проходил ремонт и готовился к передаче в войска. На предприятие он прибыл 6 февраля 2018 для выполнения работ по техническому обслуживанию.

???????? На ДП «Завод 410 Цивільної авіації» було пошкоджено військово-транспортний літак #Ан26 Повітряних Сил #ЗСУ, який після ремонту готувався до передачі військовим. Літак впав після того як на стоянці було прибрано шасі // #авіація #410зца #впк #опкhttps://t.co/VTrLRnxgZm pic.twitter.com/vTAKxdAoaA — Ukrmilitary Pages (@ukrmilitary) June 30, 2020

Вооруженные силы Украины впервые использовали БЛА Bayraktar TB2

В ходе учений в Ровенской области Вооруженные силы Украины впервые использовали один из шести недавно приобретенных в Турции БЛА Bayraktar TB 2, нанеся с него удар малогабаритной управляемой бомбой MAM-L по цели (грузовику) на полигоне.

• Ukrayna Bayraktar TB2'yi ilk kez büyük çaplı bir tatbikatta kullandı

• Bayraktar TB 2, hedefi başarılı bir şekilde imha etti

• Bayraktar TB2, hedefi imha ederken ROKETSAN tarafından geliştirilen MAM-L’yi kullandı

• Haber: https://t.co/TutKD3KVFN pic.twitter.com/LK53vx4pHf — Savunma Sanayii Dergilik (@SSDergilik) July 5, 2020

«Слоновья прогулка» ВВС Италии

11 истребителей Eurofighter F-2000 приняли участие в первой в истории «Слоновьей прогулке» итальянских ВВС.

«Прогулка» стала завершающим этапом совместных учений различных подразделений ВВС Итальянской Республики, включавшие транспортный KC-130J и самолет ДРЛО G.550 CAEW.

Eleven Eurofighters Take Part in First Ever Italian Air Force “Elephant Walk” With The Typhoon https://t.co/XWo8f8vKMB — Anthony Scott (@anthsco) July 4, 2020

Индия

Совет по оборонным закупкам Индии одобрил закупки российских истребителей

На фоне обострения отношений с Китаем Индия приняла решение закупить 21 новый истребитель МиГ-29, а также модернизировать 59 истребителей МиГ-29, уже имеющихся на вооружении ВВС страны. Кроме этого — приобрести дополнительные 12 самолетов Су-30МКИ у индийской Hindustan Aeronautics Limited (лицензионный производитель этих самолетов в Индии).