Затулин напомнил Бородаю, кто принимает решения о судьбе ДНР и ЛНР

Заявление экс-главы правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Бородая о «скором вхождении» ДНР и ЛНР в состав России является мнением частного лица. Об этом сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее Бородай заявил, что де-факто ДНР и ЛНР — «уже часть Российской Федерации», а де-юре это может произойти в «относительно скорые сроки».

В Госдуме отреагировали на заявление бывшего главы правительства ДНР. Первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин отметил, что это высказывание — личная точка зрения Александра Бородая.

«Можно, конечно, спорить, вошли они (ДНР и ЛНР. — Прим. ред.) де-факто в состав России или нет. Если под этим понимать то, что Россия действительно вынуждена не только помогать с гуманитарной точки зрения республикам Донбасса, но и прилагать усилия к налаживанию экономической жизни в Донбассе в условиях блокады — действительно, да, это так. Что касается вхождения этих республик в состав РФ, которое, по мнению Бородая, произойдет «относительно быстро», — я не думаю, что в этом вопросе Бородай является оракулом», — сказал Константин Затулин в комментарии ФАН.

Депутат подчеркнул, что Александр Бородай не принимает решения в данном вопросе.

«Он вполне искренне может так считать, но он не принимает такого рода решения. Они формируются на самом высоком уровне, к которому Бородай отношения не имеет. В этом смысле эти заявления — не более чем мнение частного лица. Ему так хочется, очень многим так хочется, в том числе и в Донбассе. Но между «хочется» и «можется» есть все-таки определенная дистанция, и надо ее понять», — объяснил Константин Затулин.

Жители Донбасса устали от затянувшейся неопределенности, добавил депутат. Именно поэтому те, кто делает обнадеживающие заявления, должны понимать, какую ответственность на себя берут.

«Я не очень понимаю людей, которые делают такие заявления, но не обладают ни полномочиями, ни знанием того, как идут переговоры. И такое впечатление, что это их не тяготит. Меня, например, тяготит врать людям, что завтра будут молочные реки с кисельными берегами. Я этого стараюсь избегать», — резюмировал Константин Затулин.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донецк и Луганск отказались подчиняться новому руководству страны, которое пришло к власти в результате госпереворота. В ответ на это Киев начал так называемую АТО, позднее переименованную в Операцию объединенных сил, против заявивших о своей независимости ДНР и ЛНР. По данным ООН, жертвами внутриукраинского конфликта стали более 13 тысяч человек.