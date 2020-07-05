Джабаров не видит в создании США аналогов РД-180 катастрофы для России

Москва, 5 июля. Создание Вашингтоном ракетных двигателей, аналогичных российским РД-180, не приведет к существенным финансовым потерям и новым санкциям, считает российский сенатор Владимир Джабаров.

Политик не видит в создании американцами аналогов РД-180 катастрофы для российской промышленности.

«Мы же не могли рассчитывать только на эту статью доходов. Это всего лишь мизерная часть. Для нашего бюджета ничего страшного не будет», — приводит «Интерфакс» слова парламентария.

По словам политика, создание в США двигателей — нормальное явление, поскольку они к этому шли. Было понятно, что рано или поздно это случится, указал Джабаров.

При этом, как считает сенатор, создание двигателей и освобождение США от необходимости закупать российские машины вряд ли приведет к каким-то новым санкциям против РФ. По его словам, космос — эта та область, где Россия и США могут искать пути сближения.

Как напомнил Infox.ru, американские разработчики презентовали первый собственный ракетный двигатель, призванный заменить РД-180. Однако, как полагают эксперты, США продолжат испытывать потребность в российских двигателях вплоть до 2024 года, указал телеканал 360.