Россиянам объяснили, грозит ли штраф за отказ от вакцинации против коронавируса

Москва, 5 июля. Информация о штрафе за отказ от прививки против COVID-19 в период осенней вакцинации не соответствует действительности. Об этом пишет «Российская газета».

В СМИ появились сообщения о том, что осенью, когда будет готов препарат против новой коронавирусной инфекции и начнется вакцинация, за отказ от прививки россиянам назначат штраф. В связи с этим многие граждане задались вопросом — действительно ли непоставленная прививка обернется обязательной выплатой.

Вакцины от COVID-19 еще нет. В России и в мире продолжаются доклинические и клинические испытания нескольких препаратов-кандидатов, но ни один из них пока не зарегистрирован, то есть официально не допущен Минздравом к применению. Поэтому говорить о вакцинации, тем более о «всеобщей», преждевременно.

Информация о том, что прививка против коронавируса может стать обязательной, появилась в связи с сообщениями по поводу новой редакции КоАП, в которую предложили внести положение о штрафах за отказ от обязательной вакцинации.

Однако на последней коллегии Минздрава РФ министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вопрос о включении прививки от новой коронавирусной инфекции в национальный календарь «прорабатывается», но это могут быть прививки «по эпидпоказаниям», то есть при угрозе вспышки инфекции.

В Роспотребнадзоре «РГ» пояснили, что «вакцина должна быть абсолютно безопасной и эффективной», а если вакцинация и состоится, то коснется прежде всего групп риска — медиков, «работающих в очагах».