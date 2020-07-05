Космонавт Сураев посоветовал США не радоваться раньше времени аналогу РД-180

Москва, 5 июля. Российский летчик-космонавт, а также парламентарий Максим Сураев указал на поспешность заявлений о создании в США эффективной альтернативы для ракетного двигателя РФ.

Сообщение компании United Launch Alliance, размещенное в соцсети Twitter, где говорится о получении от частной американской компании Blue Origin нового ракетного двигателя BE-4 для ракеты-носителя Vulcan Centaur, послужило поводом для заявлений об избавлении США от необходимости закупать российские ракетные двигатели РД-180. По данному поводу примечательное мнение в эфире радио «Говорит Москва» высказал российский летчик-космонавт, а также парламентарий Максим Сураев, указавший на поспешность такой американской радости по поводу появления нового ракетного двигателя, который еще не успел даже пройти «обкатку» и доказать свою реальную эффективность и надежность.

«Сделайте полезную нагрузку, сделайте ракету, отправьте ее 10 раз, отправьте ее 20 раз, и, если все нормально, будет работать без сбоев, тогда можно будет говорить, что что-то похожее они, наверное, сделали», — заявил Сураев, отметив необходимость проверки фактической работоспособности и надежности BE-4.

Одновременно с этим он обратил внимание, что на фоне американских заявлений о появлении у США возможности заменить российские ракетные двигатели «они покупают у нас эти двигатели РДэшки давно».

В этом контексте космонавт указал на то, что РД-180 за годы успешной эксплуатации уже успел себя зарекомендовать «как очень надежный, хороший двигатель и относительно дешевый». Эти преимущества российского силового агрегата в итоге заставляют американцев периодически предпринимать попытки скопировать его, однако «у них ничего не получалось — он то взрывался, то не ту тягу давал».

«Эти попытки сделать какой-то аналог — это уже на моей памяти лет 15 они все декларируют, что сделали и теперь не будут покупать двигатели. Однако воз и ныне там, и они их покупают», — резюмировал ситуацию Сураев.

Ранее США получили первый ракетный двигатель BE-4, который должен прийти на замену российского РД-180.