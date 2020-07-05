«Таинственный парень» разведенной Агаты Муцениеце оказался манекеном

Москва, 5 июля. Популярная актриса Агата Муцениеце показала в Instagram своего «нового» парня. Им оказался манекен в белой футболке.

Накануне артистка заставила понервничать своих поклонников, опубликовав фото с незнакомцем. Она обнимала «таинственного» мужчину.

Подписчики предположили, что Муцениеце сделала это специально, чтобы насолить экс-супругу Павлу Прилучному. Они уверены, что актер начал ревновать.

Однако мужчина оказался манекеном, на которого Агата надела белую футболку. Юмор девушки оценили. Поклонники назвали это «идеальным преступлением».

«Мужики нынче пошли ненадежные», — написала поклонница.

«У меня сегодня весь Гугл в «Агата Муцениеце выложила фотографию с незнакомцем в ответ на слухи о новом романе ее бывшего мужа». Было смешно, спасибо», — посмеялась подписчица.

«Зато все СМИ уже написали о Вашем новом романе в отместку бывшему с Карпович. И все это после сториз с этим манекеном», — отметила другая фанатка.

«Куда же вы мужчину так неосторожно тащите? И так их мало. Пришлось себе искать далеко от дома», — пошутил подписчик.