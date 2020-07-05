Миро высмеяла Сябитову за совет крутить романы с тремя мужчинами сразу

Москва, 5 июля. Самая известная сваха России Роза Сябитова попала под раздачу сетевой скандалистки Елены Миро. Недовольство блогера вызвал совет Сябитовой встречаться сразу с тремя мужчинами.

«На чем основана логика Розы? Само слово «логика» к Розе неприменимо. Но тем не менее, я попыталась понять сваху Сябитову — почему нужно с тремя, а не сразу с футбольной командой», — с сарказмом написала она, высмеивая ведущую в своем ЖЖ.

Как пояснила Мира, Сябитова, видимо, считает, что если женщина имеет отношения только с одним мужчиной, она может напрасно терять годы, ведь он необязательно позовет ее под венец. При этом сваха не рекомендует крутить два романа одновременно, ведь есть шанс запутаться, кто лучше. Другое дело — любовные шашни сразу с тремя претендентами.

«Тут есть шанс получить хотя бы от одного из них желаемый результат – замужество», — добавила Елена.

Блогер считает, что подход Сябитовой еще и эволюционный: «В том смысле, что Роза апеллирует к древним инстинктам, если мужчина унюхает конкуренцию, он начнет добиваться тебя активнее».

«Эта теория подтверждает другое важное правило: мужчина не приходит на одинокую женщину, он предпочитает стать первым в очереди к ней», — считает она.

Правда, как с сарказмом отметила Миро, есть шанс, что мужчина не добьется даму, а, скорее, добьет ее с колена, а этого Роза не учла.

«Меня терзают подозрения, что станет с невестой, когда все трое женихов вдруг узнают о существовании друг друга. Как бы вообще не остаться одной. <...> Впрочем, тогда можно будет пойти в «Дом 2», — добавила она.

Напомним, свой совет крутить роман с тремя мужчинами одновременно, телесваха опубликовала в своем Instagram. Поклонники Сябитовой отреагировали на него противоречиво. Кому-то показалось, что это «сомнительная технология». Были фолловеры, которые согласились с Розой, и заявили, что «не стоит замыкаться на одном мужчине».