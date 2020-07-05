Львовский националист призвал устроить госпереворот и избавить Украину от «зеленой жабы»

Киев, 5 июля. Украинские националисты призывают устроить новый госпереворот в стране, воспользовавшись низким рейтингом президента Владимира Зеленского. С таким призывом выступил львовский телеведущий Остап Дроздов, известный своими русофобскими взглядами.

«Впервые за год у нас в социологии появилась цифра, что недовольных «Зеленкой» больше, чем довольных», — подчеркнул он в эфире своего YouTube-канала.

Дроздов предупредил, что если радикалы не организуют очередную революцию в стране, власть в Киеве захватят силы, готовые к примирению с Россией. Этого, как считает ведущий, допустить нельзя, поэтому националисты должны приложить усилия, чтобы избавить Украину от «зеленой жабы».

Журналист добавил, что его интересует простой вопрос: «Возможно ли изменение Зеленского на что-то украинское естественным политическим способом, или тут необходимо искусственное прерывание беременности».

«Условно говоря, сделать кесарево сечение этой зеленой жабе», – добавил ведущий.

По его мнению, настоящие «украинские патриоты» не могут прийти к власти на честных выборах, потому большинство избиратели отдадут свои голоса в пользу сил, которые настроены на диалог с Москвой. Такой расклад Дроздова категорически не устраивает.

«Я об этом часто думаю, и когда это накладывается на тренд недовольства Зелёнкой, что прослеживается, и это будет как минимум до конца года, мы будем подходить к этому вопросу.