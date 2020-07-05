Звезда сериала «Папины дочки» попал в реанимацию

Москва, 5 июля. Российский актер Михаил Казаков, получивший известность благодаря сериалу «Папины дочки», попал в реанимацию.

Тридцатидвухлетний актер опубликовал в Instagram снимок с перебинтованными ногами. Он не стал рассказывать подробности происшествия. Он пообещал опубликовать новый пост о своем состоянии.

«Добро пожаловать в мой мир», — подписал публикацию артист.

Судя по фото, Казаков получил серьезные травмы ног. Он напугал своих друзей и подписчиков. Поклонники пожелали актеру скорейшего выздоровления.