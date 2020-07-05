Зеленский отказался прощать тех, кто «забрал» Крым

Киев, 5 июля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы никогда не простят тех, кто «забрал» Крым. Трансляцию с выступления главы государства на праздновании Дня ВМС вел офис Зеленского в Facebook.

«И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому», — сказал Зеленский.

При этом называть имена тех, кому отказано в прощении, украинский лидер не стал.

Ранее бывший начальник Генштаба ВСУ Юрий Ильин заявил, что политики — сторонники Евромайдана планировали жестоко подавить недовольство в Крыму и не собирались решить вопрос мирным путем. Националист Олег Тягнибок, в свою очередь, говорил, что крымчане «умоются в крови», и пригрозил «сломать их как веник».

Крым вошел в состав России после проведенного в 2014 году референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова и Севастополя высказались за воссоединение с РФ. Украина до сих пор не может принять решение крымчан и зачастую говорит, что Крым «украинский». Москва неоднократно заявляла, что полуостров стал частью России на законных основаниях, были соблюдены все нормы международного права. Президент РФ подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда, пишет Infox.ru.