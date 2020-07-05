Фильмы про любовь: молодежные комедии и мелодрамы

Что может быть лучше хорошего фильма, уютного пледа и вкусной еды в выходной день? Правильно, несколько хороших фильмов. Мы составили список молодежных фильмов про любовь, которые затянут своей атмосферой и растопят даже самое холодное сердце.

Молодежные фильмы про любовь: грустно и красиво

Что будет, если милая и начитанная скромница влюбится в грозу девушек всего университета? Может показаться, что у этой пары нет будущего, но только не в кино. Фильм «Один день» рассказывает о любви Эммы и амбициозного Декстера, которые по странному стечению обстоятельств встречаются в один и тот же день каждый год. Главные роли исполнили Энн Хэтэуэй и Джим Стерджесс.

Еще одна прекрасная и трогательная кинокартина, где главная роль досталась Энн Хэтэуэй — «Любовь и другие лекарства». Друзья Джейми и Мэгги проводят вместе практически все время. Однако у каждого из них есть секрет. Так, Джейми не может признаться подруге в любви, а Мэгги боится рассказать ему о своей страшной болезни, которая сделает ее беспомощной.

Если вы не смотрели фильм «Спеши любить», то вам действительно стоит поспешить исправить этот недочет. История разворачивается вокруг старшеклассника Лэндона Картера, которые не задумывается над будущим. Однако получив наказание в школе, он встречает девушку своей мечты. Только все оказывается не так просто.

Любителям сказок особо понравится «Красная Шапочка» с Амандой Сейфрид в главной роли. Таинственные нападения волка, ведьмы, охотники и пылающая страсть — эта кинокартина не оставит равнодушной ни одну девушку, которая мечтает хотя бы на один день очутиться в сказке. Но будьте осторожны — местами становится действительно страшно.

Безответная любовь порой дается очень тяжело. Кто-то начинает работать, а кто-то «убивается» как главный герой комедии «500 дней лета». Молодой человек на протяжении всего фильма переживает глубокие душевные потрясения, пытаясь добиться внимания необычной и красивой девушки. В главных ролях Джозеф Гордон-Левитт и Зоуи Дешанель.

Забавные молодежные фильмы про любовь

Любая принцесса из мультфильма Disney наверняка бы удивилась, если бы попала в наш мир. У одной из них такая возможность появилась. Фильм «Зачарованная» рассказывает о принцессе Жизель (Эми Адамс), которая внезапно оказалась в Нью-Йорке и даже подумать не могла, что в таком огромном городе ей придется искать свою любовь.

Жители Италии, у кого на личном фронте все не ладится, пишут письма Джульетте. И порой такие письма доходят к ним спустя 50 лет, как это случилось в киноленте «Письма к Джульетте». Молодая журналистка Софи и ее жених Виктор решили съездить в Верону. Никто из них даже и представить не мог, что поездка кардинально поменяет их жизни.

Говоря о романтических фильмах, нельзя обойти стороной мюзикл «Mamma Mia». Пока главная героиня готовится к свадьбе, к ней в дом нагрянули три мужчины, один из которых точно является ее отцом. Забавные диалоги, зажигательные песни группы ABBA и летние пейзажи зарядят хорошим настроением на весь день. Уверены, вы будете пританцовывать.

Тем, кто предпочитает необычные фильмы, стоит обратить внимание на фильм «Взрослый мир». Перед героиней Эмми, которую сыграла Эмма Робертс, мир только начинает играть полными красками и открывает свои двери. Однако он оказывается совсем не таким, каким она его себе представляла. Сможет ли молодая писательница пробиться в мир взрослых и найти свою любовь? Ответ ее ждет в необычном магазине.

Также советуем посмотреть романтическую комедию «Обещать — не значит жениться», в которой рассказывается об истории любви четырех разных пар. У каждой из них в отношениях возникают свои сложности, однако герои не теряют оптимизма и стараются сохранить гармонию.

Поэтому устраивайтесь поудобнее и выбирайте то, что вам будет по душе. После просмотра любого из этих фильмов хорошее романтичное настроение вам гарантировано.