Лазарев показал фото с таинственной блондинкой на яхте в Сочи

Сочи, 5 июля. Известный российский певец Сергей Лазарев отправился на отдых в Сочи. Он решил, что не стоит ждать, пока откроют международные полеты, и наслаждается солнцем на родине.

Музыкант последовал примеру телеведущих Леры Кудрявцевой и Эвелины Бледанс, которые тоже отдыхают в Краснодарском крае. Он арендовал яхту и прокатился с эффектной блондинкой. На видео девушка нежно обнимает Лазарева.

В Stories Лазарева стоит ссылка на Instagram таинственной блондинки. Девушка оказалась жительницей Москвы и владеет бизнесом в сфере красоты.

Поклонники гадают, в каких отношениях Лазарев с этой девушкой. Они считают, что он «дразнит и интригует» фанатов.

«Парень молодой. Завидный, красавец удалой, любимый», — заметил подписчик. «Сережа, какой вы счастливый в сторис, очень рада за вас, прекрасного отдыха!» — пожелала поклонница. «Ну вы просто прекрасны! Соблазняете нас такими манящими видами», — добавил другой подписчик.

Напомним, что Сергей Лазарев обычно не делится подробностями своей личной жизни. Он долгое время скрывал рождение сына Никиты. В передаче «Секрет на миллион» Лазарева вынудили признаться, что у него еще есть дочь.