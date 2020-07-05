Пилот F1 объяснил, почему шесть гонщиков не встали на колено в протест против расизма

Москва, 5 июля. Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено перед стартом гонки Гран-при Австрии в воскресенье в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации.

В число тех, кто не стал преклонять колено, вошли пилоты «Феррари» Шарль Леклер, «Ред Булла» Макс Ферстаппен, «Альфа Таури» Lаниил Квят, «Макларена» Карлос Сайнс и «Альфа Ромео» Кими Райкконен и Антонио Джовинацци. Несмотря на отказ некоторых от жеста, все 20 гонщиков появились на стартовой решетке в футболках с лозунгом против расизма.

End Racism.



One cause. One commitment.



As individuals, we choose our own way to support the cause. As a group of drivers and a wider F1 family, we are united in its goal.#WeRaceAsOne pic.twitter.com/qjxYi1zWcJ — Formula 1 (@F1) July 5, 2020

Перед началом гонки пилот «Рено» Даниэль Риккьярдо объяснил, почему не все участники согласились встать на колено. По его словам, гонщики обсуждали это между собой, и все заявили, что поддерживают борьбу против расизма.

«Просто, вероятно, некоторым из-за их национальности будет сложно принять участие в такой акции, как преклонение колена. Некоторых гонщиков могут не понять в их странах, если они встанут на колено. Мы учли мнение каждого и не собираемся кого-то принуждать и подвергать риску. Потому мы договорились, что каждый выразит поддержку так, как ему удобнее», — приводит слова гонщика RaceFans.

Монегасский автогонщик Шарль Леклер, который является пилотом «Феррари» и не стал преклонять колено, пояснил в своем Twitter, что считает более важным соблюдать принципы многообразия и равенства в повседневной жизни, чем отдавать им дань в виде формальности во время подобных акций.

«Я считаю, что важны факты и поведение в повседневной жизни, а не формальные жесты, которые в некоторых странах могут считаться противоречивыми. Я не встану на колено, но это вовсе не означает, что я менее привержен борьбе с расизмом, чем другие», — написал он в своем блоге.

I believe that what matters are facts and behaviours in our daily life rather than formal gestures that could be seen as controversial in some countries. I will not take the knee but this does not mean at all that I am less committed than others in the fight against racism. — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) July 5, 2020

Жест с преклонением колена как символ солидарности с борьбой против расизма и дискриминации появился после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Мужчина скончался в результате грубого задержания белыми сотрудниками полиции.

Движение в поддержку афроамериканцев уже приобрело сомнительную форму. Белые граждане США не просто начали массово извиняться перед темнокожими за преступления, которых не совершали лично, но и стали делать это весьма изощренным способом. В Сети появились ролики, на которых белые граждане встают на колени и целуют ботинки цветным.