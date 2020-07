Пилот F1 объяснил, почему шесть гонщиков не встали на колено в протест против расизма

Москва, 5 июля. Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено перед стартом гонки Гран-при Австрии в воскресенье в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации.

В число тех, кто не стал преклонять колено, вошли пилоты «Феррари» Шарль Леклер, «Ред Булла» Макс Ферстаппен, «Альфа Таури» Lаниил Квят, «Макларена» Карлос Сайнс и «Альфа Ромео» Кими Райкконен и Антонио Джовинацци. Несмотря на отказ некоторых от жеста, все 20 гонщиков появились на стартовой решетке в футболках с лозунгом против расизма.

End Racism. One cause. One commitment. As individuals, we choose our own way to support the cause. As a group of drivers and a wider F1 family, we are united in its goal. #WeRaceAsOne pic.twitter.com/qjxYi1zWcJ

Перед началом гонки пилот «Рено» Даниэль Риккьярдо объяснил, почему не все участники согласились встать на колено. По его словам, гонщики обсуждали это между собой, и все заявили, что поддерживают борьбу против расизма.

Монегасский автогонщик Шарль Леклер, который является пилотом «Феррари» и не стал преклонять колено, пояснил в своем Twitter, что считает более важным соблюдать принципы многообразия и равенства в повседневной жизни, чем отдавать им дань в виде формальности во время подобных акций.

I believe that what matters are facts and behaviours in our daily life rather than formal gestures that could be seen as controversial in some countries. I will not take the knee but this does not mean at all that I am less committed than others in the fight against racism.