Похудевшая Кадышева в программе Малахова довела до слез зрителей

Москва, 5 июля. Народная артистка России Надежда Кадышева впервые за долгое время появилась на телевидении — певица участвовала в программе Андрея Малахова «Привет, Андрей». Поклонники после просмотра шоу признались, что передача довела их до слез.

Знаменитая певица, которая в начале лета отпраздновала свое 61-летие, открыла программу Малахова, посвященную застольным песням, любимым многими хитом «Виновата ли я». Звезда в студии программы была в светло-зеленом пышном платье с рюшами и оборками.

Артистка восхитила поклонников не только шикарными вокалом и танцами, но и моложавым видом. В социальных сетях интернет-пользователи поделились впечатлениями о новом выпуске программы и признались, что едва сдерживали слезы, когда смотрели передачу.

«Слезы наворачивались от этих задушевных песен. Огромное спасибо Андрею Малахову за этот великолепный вечер», — сообщил Андрей Белей.

«Слезы на глазах от таких душевных песен!» — добавила Мира Миро.

«Кадышева наконец-то корону надела как раньше, и супер», — констатировала Fekla Tomalak.

«Как бы не ругали Кадышеву, но все ее песни мы поем в караоке или дома под рюмочку с друзьями», — призналась Яна Васильева.