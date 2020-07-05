Киев, 5 июля. Санкционировав водную блокаду Крыма, Киев пытался создать на российском полуострове водный дефицит, чтобы принудить местное население признать ошибочность своего выбора о воссоединении с Россией. Однако благодаря активным действиям федеральных и местных властей по обеспечению крымчан дополнительными источниками воды они оказались даже в более благоприятных условиях, чем их украинские соседи из Херсонской области.

В материале сетевого издания «Украина.ру» было обращено внимание на то, что в результате нынешней экономической политики Киева бумеранг водного дефицита на Украине убивает сельское хозяйство в засушливых регионах юга страны. Об этом в интервью изданию «Голос UA» рассказал председатель фермерского хозяйства «Аделаида» Сергей Рыбалко.

Эксперт отметил, что ущерб от нынешней засухи на юге государства сейчаc усугубляется действиями Киева, которые фактически ведут к деградации аграрного бизнеса страны.

«В последние годы государственные структуры на Украине подняли цены на воду в 14 раз. В 2019 году 30-процентное повышение цены на воду привело к тому, что количество потребленной воды в Херсонской области сократилось на 25%», — заявил Рыбалко, отмечая, что «это убило орошение в Херсонской области, в одном из самых засушливых регионов».

Из-за враждебной экономической политики Киева в отношении аграриев собственной страны украинские фермеры вынуждены отказываться от работы с соей и кукурузой, а также другими культурами, для выращивания которых требуются большие водные ресурсы. В итоге украинский бизнес считает упущенную прибыль, а бюджет Украины теряет средства из-за сокращения налогооблагаемой базы.

Ранее в Крыму сравнили с людоедством призыв главы меджлиса1 (Меджлис крымско-татарского народа, организация запрещена в РФ) Рефата Чубарова не допустить снятия водной блокады с российского полуострова.

1 Организация запрещена на территории РФ.