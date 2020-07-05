Экс-полицейский рассказал, почему сбежал из США в Россию

Москва, 5 июля. Американский полицейский Марк Дуган, ставший изгоем на родине после того, как стал обличать правоохранительную систему США, рассказал, почему решил искать убежища в России.

По его словам, РФ была единственным государством, которое могло защитить его от правительства Соединенных Штатов. Здесь он получил политическое убежище. Дуган рассказал, что полицейские в Америке имеют слишком много прав, у них развивается самый настоящий комплекс бога, они творят беспредел, пользуясь своей безнаказанностью. В какой-то момент он понял, что больше не может с этим мириться и создал портал, на котором копы могли анонимно, публиковать информацию о преступной деятельности своих коллег и чиновников.

По его словам, благодаря работе сайта стали возможными аресты и увольнения многих нечистоплотных полицейских и госслужащих. Но после этого ФБР устроило за ним настоящую охоту. В итоге он был вынужден бежать в Россию и теперь занимается бизнесом. В Ивановской области он организовал фирму по производству компьютерных столов. Доходов ему хватает, чтобы путешествовать по стране.

Дуган добавил, что за время жизни в России у него появилась возможность сравнить российских полицейских и американских.

«Российские полицейские намного добрее американских. Я лично считаю, что у них должно быть больше прав, потому что они сталкиваются со многими опасностями в своей работе», — подчеркнул он в интервью телеканалу «Царьград».

По словам бывшего копа, в США, наоборот, полицейские думают, что могут делать все, что захотят, и, более того, они практически так и ведут себя.