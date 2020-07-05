Жаркое лето обнажило кризис клубничных фермеров Прибалтики

Москва, 5 июля. Эстонские фермеры столкнулись с новой угрозой для своего бизнеса из-за реализации мер по противостоянию распространению коронавируса.

Негативные последствия мирового экономического кризиса из-за пандемии коронавируса добрались и до эстонской клубнички. В материале издания «Газета.ru» было обращено внимание на репортаж эстонского телеканала ETV, в котором рассказывается о том, что местные фермеры, выращивающие клубнику, готовы попрощаться со значительной частью своего урожая.

Изначально жаркая погода в июне способствовала созреванию клубники, но потом, когда наступило время его сбора, «ягоды остались на полях». Источником отмечается, что на фоне карантинных мер государственного масштаба жаркое лето обнажило кризис сельского хозяйства Эстонии, столкнувшегося с недостатком дешевой рабочей силы.

«Убиравшие в последние годы клубнику жители Украины сейчас из-за коронавируса не могут попасть в Эстонию», — описывают в издании проблему клубничных фермеров Прибалтики.

Местные власти в ответ на запрос терпящего убытки бизнеса предприняли попытку направить на работу в поля оставшихся без работы граждан страны. Однако и эти меры не спасли ситуацию, виной чему являются «слишком большие» меры поддержки населения, пострадавшего от пандемии:

«Эстонцы не особо хотят идти на работу в поле, так как в стране сейчас достаточно большие пособия».

В итоге сейчас в плодово-ягодном секторе Эстонии трудится порядка четверти рабочих от числа требующихся для сбора урожая клубники. Это приводит к тому, что значительная часть ягод остается гнить в поле.

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