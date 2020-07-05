Бузова обнажила ягодицы на фоне московских высоток

Москва, 5 июля. Певица и выпускница «Дома-2» Ольга Бузова решила впечатлить своих поклонников стройной фигурой в купальнике и обнажила ягодицы.

Бузова позировала на крыше московской многоэтажки. Звезда объяснила, что у нее отличный повод надеть купальник.

«Даешь фото в купальниках. Лето же ж. Какие планы на сегодня? Я мчу на работу», — написала она.

Певица произвела фурор откровенным снимком. Поклонники оценили ее ровный загар и подтянутые ноги. Они также заметили крупную татуировку на спине звезды.

Бузовой напомнили, что в таком купальнике ходить надо на пляже. Но из-за эпидемии коронавируса приходиться принимать солнечные ванны прямо на крыше. Ее назвали «бомбой», «красоткой» и «соблазнительницей».

Вероятно, Бузова решила поделиться этим снимком после того, как в Instagram супруги хоккеиста Александра Овечкина появилась свежая фотография.

На ней Анастасия Шубская показала длинные загорелые ноги. Бузовой понравился снимок и она поставила под постом несколько сердечек.