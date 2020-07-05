Абсолютно голая Максакова презентовала шлягер о пандемии

Москва, 5 июля. Оперная певица Мария Максакова выпустила шлягер и откровенный клип на эту композицию, не на шутку взволновав поклонников таким витком в своем творчестве. Артистка потом объяснила, почему в видео «Пандемия любви» она решила полностью обнажиться.

Недавно у Максаковой вышла песня «Пандемия любви», которую она написала полностью сама. Композицию знаменитость решила презентовать вместе с видеороликом. В социальных сетях у звезды появился клип с ее архивными фотографиями, которые, как уверяет Максакова, «нигде раньше не публиковались».

На фотографиях звезда изображена либо абсолютно голой, либо в прозрачном черном кринолиновом платье. Некоторых пользователей Сети ошарашил образ певицы, и они написали гневные комментарии под публикацией 42-летней исполнительницы.

«Голос, как у коровы. Несчастные женщины, которые оголяются», — написала olgazakharova9030.

В ответ Максакова только рассмеялась. Позднее в интервью «Московскому комсомольцу» дива рассказала, почему она все же решила показать свою наготу поклонникам, и объяснила свой порыв к написанию песни: «Так что мой девиз теперь — ни дня без песни. Карантин способствует такому куражу».

«У меня как раз набор этих фотографий оказался под рукой, они нигде раньше не публиковались. Клип сейчас тоже особо не сделаешь из-за всех этих ограничений», — сказала звезда.

При этом, по ее мнению, «срамного-то там нет ничего». Она с иронией отметила, что в ее клипе нет ничего радужного, намекая на претензии главы Союза женщин России Екатерины Лаховой по поводу мороженого «Радуга».