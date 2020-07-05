Политолог объяснил, как Запад загнал себя в тупик в деле МН17

Москва, 5 июля. Запад загнал себя в тупик в деле о крушении рейса МН17, так как основная версия следствия не находит подтверждений. Соответствующее заявление сделал профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.

Напомним, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донбассе 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек, находившихся на борту самолета. Международная следственная группа с самого начала бездоказательно пыталась обвинить в трагедии российскую сторону. Сейчас по делу о крушении проходят три россиянина и один украинец.

Ранее суд в Нидерландах повторно обратился к США за спутниковыми снимками с места крушения МН17, сделанными в день трагедии. Суд уже запрашивал эти документы, но получил отказ.

«События развиваются не в пользу тех, кто изначально, уже в день гибели самолета, взвалил вину на Россию», — отметил Почта, комментируя эту ситуацию.

Политолог полагает, что США не предоставят запрашиваемые сведения, поскольку Вашингтон выступает либо соучастником Украины в этой трагедии, либо заказчиком. Эксперт напомнил, что США не давят на Киев, который тоже не предоставил ряд важнейших для расследования сведений.

«Дело зашло в тупик: основная версия, которая считалась непогрешимой, не находит подтверждений. Здесь уже нельзя сослаться на «возможно», «вероятно» и так далее — этого недостаточно. Малайзия, кстати, также все более отчетливо выдвигает претензии к тем методам, которыми ведется следствие», — сказал Почта в эфире радио Sputnik, объясняя, почему суд в Нидерландах решил повторно запросить данные у США.

Ранее технический эксперт Юрий Антипов заявил, что МН17 был взорван в воздухе «изощренным способом», а не сбит из ЗРК «Бук», как полагает следствие.