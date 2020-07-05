Звезда сериала «Кармелита» рассказала, почему не вышла замуж

Москва, 5 июля. Известная российская актриса Юлия Зимина, которой накануне исполнилось 39 лет, рассказала, почему так и не вышла замуж.

Популярность пришла к актрисе из Саратовской области благодаря главной роли в сериале «Кармелита». Красавица-цыганка влюбила в себя всю страну.

У Зиминой было много поклонников, но ни один из них не стал ее спутником жизни. На съемочной площадке у актрисы завязался роман с коллегой Владимиром Череповским. Но его ревность сводила с ума, поэтому с актером Зимина рассталась.

В своих интервью артистка подчеркивала, что хочет быть независимой от мужчин.

«Не представляю, как просить у мужа деньги на колготки или тени для век», — отмечала она.

Cледующим избранником Зиминой был актер Максим Щеголев. На тот момент он был женат и растил двух дочерей. Из-за Зиминой он оставил свою семью. Но даже эти отношения не привели к свадьбе.

СМИ также приписывали Зиминой романы с фигуристом Ильей Авербухом и серфингистом Андреем Карром. В 2015 году актриса родила дочь Симу, но не стала называть отца ребенка.

Она объяснила, что в ее жизни не было настоящих мужчин. Именно поэтому до загса дело так и не дошло. Зимина посетовала, что сейчас очень сложно встретить такого человека.