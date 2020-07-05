Ученые назвали народные средства, отпугивающие комаров не хуже репеллентов

Москва, 5 июля. Ученые рассказали, как защититься от укусов комаров, не используя репелленты.

В этом году жители многих российских регионов отметили особую активность комаров. Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии МГУ Вадим Марьинский рассказал, что их численность сейчас выше, чем в предыдущие годы, и достигает пика, передает KP.Ru.

В связи с этим перед многими россиянами встает вопрос о защите от укусов. Безусловно, эффективно отпугнуть комаров помогают репелленты, и хотя насекомые после их распыления не улетают далеко, они перестают кусаться. Однако не все готовы дышать «химией» даже ради того, чтобы не подпустить к себе насекомых.

В такой ситуации ученые рекомендуют попробовать народные средства. По их словам, отпугнуть комаров помогут ароматы гвоздики, розмарина, аниса или календулы, пишет «Царьград». Кровососущие не станут приближаться, поскольку не любят резких запахов.

Также эксперты советуют обращать внимание на погоду: когда на улице сухо и ветрено, риск получить комариный укус существенно снижается, так как эти насекомые предпочитают теплую, влажную и безветренную погоду.

Ранее греческий эпидемиолог развеял опасения тех, кто переживал, что комары могут быть переносчиками новой коронавирусной инфекции. Сотирис Циодрас заявил, что от этих насекомых человек COVID-19 заразиться не может.

На портале «Утро.ру» появился простой народный рецепт из ванилина, позволяющий отпугнуть мошкару и комаров. В публикации отмечается, что, в отличие от многих магазинных средств, это действительно работает, хотя и не имеет ненавистного кровососущим резкого запаха.