Москва, 5 июля. Военный эксперт Борис Рожин указал на неоправданность использования украинскими военными своих новых ракет против России.

Командование ВСУ продолжает использовать антироссийскую риторику для демонстрации «мощи» своей армии и возможностей ее военных новинок. Один из наиболее заметных примеров этого — заявление нового командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы, рассказавшего о принятии в 2021 году на вооружение ракетных комплексов «Нептун», которые позиционируются украинскими военными в качестве «убийц» Крымского моста.

На данное положение дел, по сообщению сетевого издания «Царьград», обратил внимание военный эксперт Борис Рожин. Им было отмечено, что размещение этих новых украинских ракет на побережье Азовского и Черного морей может представлять определенную угрозу российским объектам. Однако реализации агрессивных планов украинского командования препятствуют сразу несколько факторов.

Например, наличие у РФ мощной эшелонированной системы ПВО сводит шансы Киева на успех ракетной атаки к нулю. Помимо этого, украинский ВПК в настоящее время способен лишь к мелкосерийному производству нового ракетного вооружения, что делает вероятность успеха украинской «массированной» ракетной атаки на Крымский мост совсем призрачной. По словам эксперта, украинский «Нептун», нацеленный на Крымский мост, имеет еще один критический недостаток.

«Даже если допустить проникновение одной из ракет сквозь как бы «дыру в защите» при массированном обстреле «Нептунами», Киев все равно понесет значительно более серьезный урон в такой ситуации», — со ссылкой на слова эксперта отмечает издание.

Рожин пояснил, что ответные действия РФ причинят Украине «гораздо более серьезный ущерб». Он пришел к выводу:

«Поэтому все эти заявления о ракетах служат для внутреннего потребителя, показывая, что власти занимаются разработкой новых вооружений».

Ранее вьетнамские эксперты в материале издания Soha указали на катастрофические последствия применения украинскими войсками новых ракет против России.