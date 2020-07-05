Стало известно, какое вооружение получит новый российский истребитель Су-57

Москва, 5 июля. Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 — это целый боевой комплекс, включающий в себя и новейшие авиационные средства поражения. Эксперты рассказали о начинке самолета, от которого многие иностранные государства в восторге.

По оценкам специалистов, основой арсенала Су-57 послужат уже имеющиеся у ВКС РФ ударные средства, однако полностью переработанные. Например, новые противокорабельные ракеты с увеличенной дальностью полета — до 250 километров.

Изменения также есть во внутренней начинке самолета — у ракеты более мощные и компактные «мозги», система управления и двигатель обеспечивают сложнейшую траекторию полета. Кроме того, хорошо проработано электронное оборудование — оно устойчиво к внешним радиоэлектронным помехам, различным ловушкам и не реагирует на ложные цели.

Список оружия засекречен, но известно, что предприятия оборонно-промышленного комплекса разрабатывают около 15 образцов. Заслуженный летчик России Владимир Попов уверен, что номенклатура оружия Су-57 останется традиционной для этого класса самолетов, но благодаря усовершенствованиям его точность существенно увеличится.

«Точностные характеристики возрастут на 30-40 процентов, — отметил Попов в беседе с РИА Новости. — Это очень хорошие показатели боевых возможностей по обнаружению и самонаведению».

Интересная особенность истребителей пятого поколения — внутрифюзеляжное размещение вооружения, пишет агентство. Отмечается, что в двух вместительных отсеках воздушного судна поместится несколько десятков различных боеприпасов.