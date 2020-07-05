Вирусолог Альтштейн спрогнозировал особенности второй волны коронавируса

Следующая волна пандемии COVID-19 может быть более слабой по летальности среди зараженных, однако число заболевших будет большим. Такой точкой зрения поделился российский ученый-вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Ранее экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман заявил, что новую волну коронавирусной инфекции стоит ждать в ноябре-декабре 2020 года. При этом она может наложиться на сезонный подъем заболеваемости ОРВИ.

«Поэтому будет трудно отличить больных, которые кашляют, чихают, от тех, у кого COVID-19. В этом большая проблема», — сказал Эйдельман в комментарии РИА Новости.

Профессор, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн оценил этот прогноз. Вирусолог считает следующую волну пандемии COVID-19 неизбежной.

«Я сторонник этой точки зрения. Думаю, что вторая волна неизбежна, потому что вирус очень широко распространен и полностью никуда не денется. Он с нами останется надолго. Придется ли вторая волна на ноябрь-декабрь, будет раньше или позже — сказать сложно, но вероятность такой волны высока», — предупредил Анатолий Альтштейн в комментарии ФАН.

Ученый спрогнозировал особенности следующей волны коронавирусной инфекции: она, по мнению Альтштейна, вряд ли будет масштабнее первой. Показатели летальности среди больных могут отличаться.

«Думаю, что по тяжести инфекции мы получим скидку. Вирус должен постепенно слабеть. Я пытаюсь сделать подсчеты за последние месяцы. И по мировым данным, и по американским данным такое впечатление, что летальность снижается. Это очень важный показатель, потому что болезнь может быть неприятной и тяжелой, но главное — вылечить ее. В этом отношении я все-таки сторонник той точки зрения, что вирус ослабеет. Мне кажется, уже есть признаки. Но этот процесс может занять долгое время: и год, и два, и три. Но каждая следующая волна может быть более слабой по летальности», — сказал Анатолий Альтштейн.

При этом число зараженных во время следующей волны COVID-19 может быть большим. Вирусолог не исключает, что заразительность коронавируса останется высокой.

«Что касается количества зараженных, оно может быть большим. Вирус в своей эволюции стремится к тому, чтобы заражать больше людей, и в этом смысле от него может спасти только коллективный иммунитет. Он постепенно будет нарастать, и, кроме того, в следующем году уже будет доступна вакцина», — сказал Анатолий Альтштейн.

Напомним, за минувшие сутки в России выявили 6 736 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране зарегистрирован 681 251 случай COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией COVID-19 в марте 2020 года. По последним данным, в мире подтверждено более 10 миллионов заражений.