Купающегося в Одессе Зеленского сняли на видео

Одесса, 5 мая. Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Одессу устроил традиционное купание в море.

В прошлом году компанию политику составил Андрей Богдан, занимавший на тот момент пост главы администрации президента. На этот раз вместо него вместе с украинским лидером заплыв устроил новый руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак. Место для отдыха было выбрано то же самое — пляж Ланжерон. Видео купания президента уже появилось в Сети.

«Осторожно гарант-правонарушитель! Находясь в отпуске, искупался с Ермаком на пляже Ланжерон в Одессе, хотя на этом пляже Минздрав запретил купаться», — написал один из пользователей в Twitter, комментируя ролик с увеселениями президента.

Другой участник обсуждения удивился, что Зеленского постоянно сопровождает Ермак.

«Ему не стыдно везде с собой таскать Ермака? Как-то не солидно это. Для чего это делать? Несамостоятельность в этом абсолютная», — безапелляционно заявил он.

Вспомнили в соцсетях и о прошлогоднем отдыхе Зеленского с предшественником Ермака.

«Где-то грустит Богдан в красных плавках», — пошутили в комментариях к записи.

«Эх...Какими же они за год стали скучными!!! Классическое чиновничество!!! В черных костюмах на солнце! Вот без Андрея Богдана — совсем не «то кино»! Нет улыбок, азарта, блеска в глазах!!!» — смеется @PozenkoPavlo.

ЕХ..Якими ж вони за рік нудними стали!!????‍♂️Класичне чиновництво!! В чорних костюмах. На сонці! ????‍♂️

От без Андрія Богдана - зовсім не «те кіно»! Немає усмішок, азарту, блиску в очах!! ???? Відпустіть його хлопці на волю!! Ну не його це. Не його‼️ P.S. Між цими двома фото - рівно рік. pic.twitter.com/mtdeFil4jS — Rozenko Pavlo (@RozenkoPavlo) July 4, 2020

Как сообщалось ранее, в Одессу Зеленский прибыл накануне, 4 июля. Сегодня в день ВМСУ он принял военный парад и выступил с речью, пообещав превратить флот Украины «образцом мощи».