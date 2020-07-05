Журавко предсказал Зеленскому нерукопожатный статус в Европе

Киев, 5 июля. Радикальная речь президента Украины Владимира Зеленского перед моряками может сделать украинского лидера нерукопожатным в Европе. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Ранее Зеленский во время выступления на Дне Военно-морских сил Украины (ВМСУ) заявил, что Киев никогда не простит «аннексию» Крыма. Кроме того, президент Украины пообещал сделать флот страны мощным и современным. Зеленский также сказал, что сделает все возможное для превращения Украины в великую морскую державу, пишет «ФедералПресс».

Комментируя речь Зеленского, Журавко подчеркнул, что политика президента Украины изначально основывается на неправильных постулатах.

«Это говорит о том, что он не читал Минские соглашения и встал на сторону радикалов, которые загоняют Украину в бездну и раскол», — отметил бывший депутат Рады.

По мнению Журавко, заокеанские партнеры не дают Зеленскому выйти из «кровавой игры», поскольку этим силам невыгодно, чтобы на Украине наступил мир.

«Поэтому он решил перед воинами и моряками показать себя, какой он крутой президент, что его никто не сможет заставить простить, никто не может его «нагнуть», — сказал экс-депутат в беседе с Nation News.

Журавко уверен, что подобное поведение может плохо закончиться для Зеленского, причем сам украинский лидер пока этого не осознает.

«Во-первых, он будет нерукопожатным, во-вторых, Европа убеждается в том, что она уже не влияет на такого президента и на такую Украину. Западники теперь получают то, что они породили», — подытожил спикер.

Ранее экс-депутат Верховной рады Борислав Береза раскритиковал Зеленского за некомпетентность в вопросах сдерживания курса украинской валюты.