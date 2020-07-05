Жена Овечкина впечатлила Бузову красотой своих ног

Москва, 5 июля. Певица и телеведущая Ольга Бузова восхитилась снимком супруги хоккеиста Александра Овечкина. Анастасия Шубская показала на фото идеальные ноги.

Мать двоих детей, супруга нападающего «Вашингтона» надела красную рубашку и короткую оранжевую юбку. Ее стройность и спортивная фигура понравилась подписчикам.

Среди тех, кто оценил внешность Шубской, были певицы Елена Темникова и Ольга Бузова. Звезда «Дома-2» поставила под постом несколько сердечек. А Темниковой понравились «ножки» Шубской.

Напомним, что в конце мая Шубская родила мальчика. Овечкины назвали сына Ильей. Первый сын Сергей родился летом 2018 года.

«Эталон, грация, вы очень хороши собой. Вы шикарная женщина», — похвалил Шубскую подписчик. «Как же вас любит камера! Фотомодель, по вам кино скучает», — добавила пользовательница. «Девушка в красном как вы прекрасны! В этом ваше счастье, поверь», — восхитилась другая подписчица.

Ранее сообщалось, что Бузова пожаловалась фанатам на «кривой рот», потому что потеряла зуб. Ей пришлось вставлять имплант.