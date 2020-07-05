Повар назвал единственно правильный способ разморозки мяса

Москва, 5 июля. Повар поделился секретом, как разморозить мясо всего за 15 минут и сохранить его вкусовые качества. Это единственно правильный способ.

В идеале мясо должно полежать при комнатной температуре, замачивать его в горячей воде не нужно. Медленное оттаивание лучше всего. Для этого просто выньте мясо из морозильника и поместите его на полку холодильника.

Многие хозяйки пользуются «проверенным» способом быстрой разморозки — поместить мясо под струю горячей воды. По словам повара, таким образом можно избавиться от льда на мясе, но и «приварить» его немного.

Кипяток разрушает волокна, поэтому мясо теряет свои вкусовые качества. Такая экспресс-разморозка «убийственна» для мяса. Есть более эффективный способ.

Надо подогреть один литр воды до температуры не более 40 градусов, налить ее в чашку и добавить пару ложек поваренной соли. Поместив в чашку кусок мяса, ждем минут 15-20. Благодаря соли лед растворяется быстрее, а теплая вода не разрушает волокна мяса.

Ранее гастроэнтеролог рассказал, что будет с организмом человека, если он откажется от употребления мяса. По словам врачам, это может привести к железо-дефицитной анемии.