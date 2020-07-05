В ПФР сообщили об условиях получения 25-процентной надбавки сельским пенсионерам

Москва, 5 июня. В Пенсионном фонде России напомнили о 25-процентной надбавке к фиксированной выплате к страховой пенсии по старости или по инвалидности для сельских жителей.

Для ее получения необходимо соблюдение трех условий: наличие не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве, проживание на селе и отсутствие оплачиваемой работы. В прошлом году прибавка к пенсии сельских пенсионеров составляла 1,3 тыс. рублей в месяц, у получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью группу, – 667 рублей.

С 1 января текущего года прибавка к пенсии по старости выросла до 1,4 тыс. рублей в месяц, а выплата к пенсии по инвалидности — до 705 рублей в месяц. Отметим, что пенсионер может в любое удобное для него время представить документы, необходимые для перерасчета.

В ПФР рассказали и о порядке подсчета стажа, дающего сельским пенсионерам право на повышенную фиксированную выплату. Во внимание принимается работа в колхозах, совхозах и других сельхозпредприятиях.

«Например, в качестве агрономов, трактористов, ветеринаров, пчеловодов и др. – всего более 500 профессий», — подчеркнул в фонде.

В сельский стаж вне зависимости от наименования профессии, специальности или занимаемой должности также включается работа, которая выполнялась до 1992 года в российских колхозах, машино-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах, сельхозартелях.