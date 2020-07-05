Пугачева показала «тропинку желаний» рядом с замком в Подмосковье

Москва, 5 июля. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева стала часто публиковать в Instagram ролики из жизни своей семьи.

Певица находится в своем имении в деревне Грязь Московской области. Здесь у них большой дом и место для прогулок на свежем воздухе.

Супруг Пугачевой юморист Максим Галкин очень любит ухаживать за цветами. Артистка показала, как выглядит ее сад, где находится «волшебная дорожка» из клевера.

«Загадывайте желание, пока идете по этой удивительной дорожке! Тропинка желаний, успейте загадать. Все! Я загадала, а вы?» — написала звезда.

Поклонники певицы восхитились этим местом. Под ее постом появились сотни хвалебных комментариев. Фанаты заявили, что тоже хотели бы каждый день гулять в таком прекрасном саду.