Стало известно, кого затронет новое повышение пенсии в октябре

Москва, 5 июля. Новое повышение пенсий ожидается в России в октябре, это коснется многих россиян. Решение об увеличении размера выплат приняло российское правительство.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил повысить пенсию некоторым сотрудникам Министерства внутренних дел РФ. Перерасчет начислений военных составит 3%, и пройдет в октябре.

«Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения также произойдут в должностных окладах и окладах по специальным званиям людей, которое проходят службу в войсках национальной гвардии и имеют специальные звания полиции. Прибавку получат сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения, противопожарной службы и таможенных органов.

Пересмотрят размер пенсии лицам, уволенным со службы в органах по контролю за оборотом наркотиков и психотропных вещества.

В этом месяце некоторым категориям граждан повысят размер пенсии. Выплаты проиндексируют до 3,5 тысячи рублей. Более того, некоторые россияне смогут получить 12 130 рублей в качестве налогового капитала.