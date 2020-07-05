ПФР рассказал, какие выплаты получат в июле семьи с детьми

Москва, 5 июля. Пенсионный фонд РФ с 1 июля начал осуществлять единовременные выплаты родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

«Эти средства будут дополнительно выплачиваться к ежемесячной выплате 5 тыс. рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям согласно указу президента РФ от 7 апреля 2020 года N249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», — пояснили в ПФР.

Новая выплата отличается тем, что не требует для своего назначения никаких обращений граждан. ПФР оформляет ее без заявителя и перечисляет деньги, основываясь на решениях о выплатах в 5 и 10 тысяч рублей.

Поэтому родители, усыновители и опекуны, которые уже получили ежемесячную выплату на детей до 3-х лет или единовременную выплату на детей от 3-х до 16 лет, должны просто ожидать автоматического зачисления.

Те граждане из указанных категорий, которые ранее не обращались за выплатами, получат дополнительные 10 тысяч рублей после того, как подадут заявления о выплате на детей до 3-х лет или о выплате на детей от 3-х до 16 лет. Для подачи заявки есть больше трех месяцев, ее примут до 30 сентября включительно. Если заявка будет одобрена, а средства перечислены, допвыплата в 10 тысяч будет переведена семье автоматически.

О новой выплате на детей объявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам 23 июня, напоминает НСН. В тот же день глава государства подписал соответствующий указ и поручил правительству выделить необходимую сумму из бюджета. Реализацией выплат занимается Пенсионный фонд России.

Как рассказали в ПФР, начиная с апреля выплаты по указу президента получили почти 19 миллионов семей, в которых воспитываются более 25 миллионов детей. Общая сумма выплат достигла 274 миллиардов рублей.