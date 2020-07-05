Путин рассказал, как поправки в Конституцию помогут избежать «мины замедленного действия»

Москва, 5 июля. Поправки в Конституцию укрепят государственность страны и создадут условия для поступательного развития России на десятилетия вперед, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что в 1922 году при образовании Советского Союза, а затем в последующих конституциях была заложена «мина замедленного действия». Повторения таких ошибок прошлого он хотел бы избежать в будущем.

Путин рассказал, что после революции 1917 года в России шла дискуссия, «как восстанавливать государственность». В союзном договоре 1922 года «был закреплен ленинский тезис о праве союзных республик на выход из состава единого государства». Ленин, по его словам, «носился с этой идеей» еще с 1908–1909 годов. Сталин же придерживался другой точки зрения и говорил о необходимости автономизации национальных объединений, делал акцент на их вхождение в состав РСФСР на правах автономии.

«Никакого выхода из состава Советского Союза не предусматривалось. В конечном итоге была реализована ленинская идея, и право выхода из Советского Союза было зафиксировано в союзном договоре 1922 года», — пояснил президент.

Эти положения «кочевали из Конституции в Конституцию советского периода». Однако, как обратил внимание Путин, процедура выхода из состава Советского Союза так и не была прописана. Это, по словам президента, привело к тому, что республика, вошедшая в состав СССР, получала «в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий». Но из-за того, что в Конституции было прописано только право выхода из Союза, а не сама процедура, республика могла выйти из СССР не «с чем пришла», а «утащив» с собой «подарки от русского народа».

Путин обратил внимание, что после окончания Первой мировой войны земля и фабрики были национализированы, и, таким образом, обещание Компартии «Землю — крестьянам, фабрики — рабочим» фактически не было исполнено. Еще один тезис, о котором вспомнил глава государства, был придуман Троцким и звучал как «Ни войны, ни мира». Он был нужен, чтобы привлечь на свою сторону армию, после чего ее планировалось демобилизовать, потому что в тот момент армия представляла даже внутриполитическую угрозу.

«Огромное количество вооруженных людей, которые метались туда-сюда без всякого понимания того, что происходит и что нужно делать. Но «Ни войны, ни мира» — это очень странный тезис», — добавил глава государства.

В итоге от него быстро отказались и «с помощью кнута и пряника» занялись созданием рабоче-крестьянской Красной Армии. В Конституции 1977 года было зафиксировано эксклюзивное монопольное право Компартии на власть, напомнил он. Из-за этого Компартия связала свою собственную судьбу, свои групповые интересы с интересами всей страны. В результате, когда партия стала рассыпаться изнутри, следом за ней стала рассыпаться и вся страна.