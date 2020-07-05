Исполнительница хита «Ягода-малина» вышла замуж за яхтсмена в Сочи

Москва, 5 июля. Певица Валентина Легкоступова снова вышла замуж. Третьим избранником звезды 90-х стал яхтсмен Юрий Фирсов.

Со своим будущим мужем артистка познакомилась в социальных сетях. СМИ сообщили, что 54-летняя Легкоступова вышла замуж в Сочи. На торжество пригласили только самых близких людей. А вечером прошел банкет на яхте жениха.

По словам Легкоступовой, она хочет прожить с Фирсовым всю жизнь. Певица назвала себя и супруга «энерджайзерами», способными сделать много хорошего.

С прежним мужем Алексеем Григорьевым артистка прожила 20 лет. В браке у них родился сын Матвей. От первого брака у Легкоступовой есть дочь Аннет, девушке уже исполнилось 29 лет.

Валентина Легкоступова родилась в Хабаровском крае, но еще в детстве с родителями переехала в Крым. Получила образование в институте имени Гнесиных на курсе Иосифа Кобзона. Была солисткой Московского объединения «Эстрада», основала собственную продюсерскую компанию.

Легкоступова стала популярной в Советском Союзе после исполнения песни «Ягода-малина». В 2001 году ей присвоили звание Заслуженной артистки России.