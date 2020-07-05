В ПФР объяснили нюансы индексации пенсий после увольнения

Москва, 5 июля. Уволенные в июле пенсионеры получат соответствующие выплаты по итогам индексации в октябре. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).

Такая задержка обусловлена тем, что данные об этих гражданах поступят в фонд только в сентябре, а решение о проведении индексации будет принято через месяц, объяснили специалисты. В итоге в октябре получателям будет перечислена разница сразу за три месяца.

Также в ПФР дали некоторые пояснения по другим выплатам. Повышенные пенсии опекунам поступят автоматически, подавать документы для их оформления не нужно. Они будут перечислены почти 30 тысячам граждан, на перерасчет уйдет порядка 720 млн рублей.

Закон об индексации выплат работающим пенсионерам снова отклонен. Последний раз пособия для этой категории населения пересматривали в 2016 году. В случае положительного решения на надбавку для более чем 9 миллионов граждан потребуется 184 млрд рублей.



Работающие граждане с окладами не менее 20 тысяч рублей с 1 августа смогут рассчитывать на пересмотр страховой части пенсии. При индексации учитывается не больше трех баллов.

Федеральное агентство новостей ранее подробно рассказало о новых выплатах, которые ожидают россиян в июле. Они предусмотрены для пенсионеров, семей с детьми и некоторых других категорий граждан.