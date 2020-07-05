Москва, 5 июля. Главным врагом Украины является не Россия, как заявляют киевские власти, а украинские националисты, которые продолжают уничтожать страну. Об этом заявил сенатор от Крыма, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

«Самый главный враг современной Украины — это националисты, под влиянием которых находится украинская политическая элита и руководство страны. Именно они уничтожают Украину и продолжают дальше разрушать многовековые братские связи между нашими странами и народами», — сказал он РИА Новости.

По мнению сенатора, киевским властям нужно прекратить воинственную риторику в отношении РФ и не идти на поводу у своих западных покровителей, «бряцая оружием у российских границ».

Он подчеркнул, что Россия способна отразить любую атаку от любого противника, и если кто-то решится напасть на нее — «пусть сразу выбрасывает белый флаг».

Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа сообщил, что государство объявило Россию «главным врагом» и готовится разместить три дивизиона противокорабельных комплексов с крылатыми ракетами «Нептун». Он отметил, что с таким соседом Киеву нужно бороться с помощью технологий и качественной подготовки военных.

О том, что Украине было бы целесообразнее восстанавливать отношения с Россией, чем усугублять, говорили многие парламентарии и политики. Экс-депутат Верховной рады Евгений Балицкий отмечал, что украинцы почти за 30 лет независимости так и не смогли доказать, что являются самостоятельной нацией, и государству нужно решать проблемы с РФ.