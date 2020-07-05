Зеленский заявил, что сделает флот Украины «образцом мощи»



Киев, 5 июля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сделает военно-морской флот страны примером мощи и современности. Такое обещание он сделал, выступая в Одессе по случаю Дня Военно-морских сил Украины.

Зеленский сообщил, что уже дал поручение новому командующему ВМСУ Алексею Неижпапе обеспечить флот ракетным вооружением. По его словам, поддержание системы черноморской безопасности и наращивание морской военной мощи является одним из приоритетов Украины.

«Полностью оснастим ВМС ракетным оружием как главным фактором сдерживания»,— заявил он.

Зеленский также назвал «сверхважными» испытания ракетного комплекса «Нептун». Принятие этого комплекса на вооружение, по его мнению, сделает Украину «еще более сильным игроком в акватории Черного и Азовского морей».

Политик добавил, что в прошлые годы ВМСУ пытались «уничтожить и утопить», но теперь он сделает все, чтобы флот был образцом мощности.

«Мы никому никогда не позволим разрушить систему черноморской безопасности. И наша государственная цель — регулярно наращивать вашу мощь»,— цитирует его «Федерал Пресс».

Как сообщалось ранее, три дивизиона ракетных комплексов «Нептун» Украина планирует разместить в Черном и Азовском морях. Бывший глава СНБО Украины Владимир Турчинов заявлял, что «Нептуны» способны уничтожить «Крымский мост», однако в Совфеде РФ ему напомнили о том, что и полуостров, и мост через Керченский пролив надежно защищены.