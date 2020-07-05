Татьяна Овсиенко готовится стать матерью в 53 года

Москва, 5 июля. Известная российская певица Татьяна Овсиенко заявила, что хочет снова стать мамой. Об этом она сказала в эфире шоу «Судьба человека».

Овсиенко недавно побывала в одном из детских приютов, где заметила очаровательную девочку. Этот ребенок ей сразу понравился, и звезда решила, что поможет изменить жизнь малышки к лучшему. Она подарит ей любящую семью.

Певица отметила, что у нее счастливый брак с бизнесменом Александром Меркуловым. Но не хватает радости материнства. Она добавила, что в 53 года не может завести своих детей «естественным путем».

При этом у нее есть опыт воспитания приемных детей. В 2002 году она взяла к себе мальчика по имени Игорь. У его был врожденный порок сердца. Ребенку сделали дорогую операцию.

Сейчас Игорь женился и живет в США, он регулярно звонит Овсиенко, которую считает своей матерью. За эти годы у них сложились очень теплые отношения с приемным сыном.

Ранее сообщалось, что певица появилась на публике и шокировала поклонников. Овсиенко назвали «очередной жертвой пластики», которую изменили до неузнаваемости. Фанаты пожалели, что певица легла под нож пластического хирурга.