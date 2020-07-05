Украинская армия осталась без ПВО после конфискации российских клистронов в С-300

Президент Владимир Зеленский потребовал от Генпрокуратуры «оценить действия» работников Госбюро расследований Украины, которые изъяли военные приборы из частей Воздушных сил ВСУ. Силовики вывели из строя национальные ПВО сразу в трех регионах страны. Эксперты и сами военные возмущены царящим в стране бардаком, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил «глубокую обеспокоенность» действиями ГБР из-за вмешательства в работу воздушных сил, что повлияло на эффективность охраны неба страны. Такова «вершина айсберга» национального скандала, потрясшего на днях Украину.

Подоплека скандала не менее любопытна. 2 июля командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что в трех зенитных ракетных бригадах следователи ГБР «провели осмотр и изъятие приборов, необходимых для работы систем наведения зенитных ракетных комплексов на цель». Основанием для обыска стало постановление судьи Хмельницкого районного суда. А инициатором дела стало винницкое управление военной контрразведки Службы безопасности Украины.

В рамках обыска следователи ГБР «под протокол» изъяли четыре СВЧ-прибора (клистрона) и сопровождающую документацию. Работники Госбюро обвинили военных в «существенных нарушениях в закупке клистронов». В итоге оказались выведены из строя три ключевых ракетных дивизиона Украины, расположенные в Хмельницком, Одессе и Херсоне.

Скандал с «нападением следователей ГБР на ракетчиков» вполне мог бы остаться незамеченным. Но эту историю раскрутил в соцсетях главный редактор «патриотического» издания «Цензор.Нет», известный «порохобот» Юрий Бутусов. Желая защитить своего патрона, экс-президента Петра Порошенко, он во всеуслышание объявил неудобную правду — о том, клистроны для ракет С-300 сегодня можно купить только в России. А сама Украина сегодня не в состоянии производить столь сложную технику.

«ГБР ищет компромат на бывшее руководство страны, на Порошенко и его команду по закупкам в оборонной сфере. Где найти компромат? Конечно же, на закупках запасных частей к ЗРК С-300, которые Украина до сих пор тайно покупает у России, — заявил Бутусов. — То есть в попытке «повесить» на экс-президента Порошенко вполне очевидные вещи наши правоохранители дошли до абсурда. Силовики должны понимать последствия превышения своих полномочий. Ведь постановление суда вообще не предусматривало изъятия клистронов! То есть действия людей, которые это сделали, имеют все признаки государственной измены».

Сами украинские военные выступили с возмущенным заявлением.

«Похоже, это чья-то спланированная акция, направленная на подрыв обороноспособности государства. В то время, когда на границе с Украиной Россия разворачивает огромную группировку войск в рамках военных учений «Кавказ-2020», государственные институты позволяют себе подобные вещи!» — с обидой заявили в Минобороны Украины.

Некоторые украинские аналитики даже обвинили в злом умысле «стратегических партнеров» Киева — американцев.

«Госбюро расследований было создано по инициативе американцев, оно финансировалось и финансируется из США. Америка же обеспечивает кадровую политику ГБР, по сути, это украинский «прототип» ФБР, — замечает военный аналитик Владимир Олейник. — Ни в одном государстве мира следственные органы (кроме военной прокуратуры) не имеют права вмешиваться в дела воинских частей. И тем более — нарушать их боевую работу. То есть американцы «напали» на украинские системы ПВО, вывели их из строя, вмешавшись в боевую работу частей. И это в момент, когда украинские военные ждут нападения внешнего врага!»

Имея таких друзей, с их структурами и беспределом, и врагов не нужно, делает вывод Олейник.

«Получается, что достаточно написать пару «анонимок» в ГБР, заявить о контрабандных запасных частях к вооружению — и можно легко парализовать работу военных! А с учетом того, что на вооружении ВСУ много еще советского и российского вооружения, можно бросить тень на любую воинскую часть. Откуда-то же берутся запасные части в нашей армии? Значит, это контрабанда, и ее можно изымать! И сделано все это с подачи наших друзей-американцев!» — сокрушается эксперт.

Завкафедрой информационных технологий Киевского национального экономического университета Игорь Шелевицкий вообще не понимает, в чем был для следователей смысл забирать ценнейшие аппараты у военных.

«Клистрон — это разновидность высокочастотной лампы, которая может генерировать и усиливать электромагнитные колебания. По сути — это «нерв» любой радиолокационной станции, — пояснил ученый. — Для чего ГБР вообще было изымать клистроны с боевого комплекса, да еще и забирать их с собой? Какие после этого были условия их транспортировки и хранения, что именно с ними делали, в каком состоянии вернули? Никто не может сказать, как все эти операции повлияли на характеристики и надежность хрупких приборов».

«Без клистрона любой радар мертв, это просто груда металла. А значит, ракеты с ЗРК С-300 в нужный момент просто не полетят, — заявил его коллега, военный эксперт Анатолий Ткачук. — Испортить клистрон — проще простого, достаточно немного повлиять на магнит внутри него, и все — на выброс! Тот, кто удалит клистрон — удалит РЛС с боевого дежурства. Кто удалит РЛС с боевого дежурства, тот делает страну беззащитной. А кто и по каким причинам смеет делать страну беззащитной в такие времена?!»

Эксперт Павел Нарожный констатировал:

«По сути, так начинается системное уничтожение армии. Клистрон — это прибор наведения ПВО на цель. Видимо, кому-то очень нужно оставить украинское небо неприкрытым. Интересно, что будет дальше? ГБР конфискует у ВСУ «Джавелины»?»

Впрочем, полагают аналитики, до «Джавелинов» дело, скорее всего, не дойдет — тем более, что их не так-то просто отыскать на «надежно охраняемых» складах ВСУ, которые периодически взлетают на воздух. Кстати, после вмешательства Зеленского руководство Госбюро расследований отчиталось, что «изъятое оборонное оборудование Воздушных сил ВСУ вернули в воинские части, а причастных к изъятию отстранили от работы».

Тем не менее сама история с изъятием клистронов от С-300 в очередной раз обнажила тот чудовищный бардак, который происходит на Украине. И заставила наблюдателей подметить — как хорошо, что с таким отношением к нацбезопасности на Украине хотя бы нет ядерного оружия. Иначе последствия «аппаратных игр» следователей и военных могли бы иметь непредсказуемые последствия.