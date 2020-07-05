Китайские аналитики объяснили, как российский Ил-276 заставит Индию раскаяться

Пекин, 5 июля. Индия потеряла уникальную возможность запустить производство российских военно-транспортных самолетов Ил-276 на своей территории и в будущем может раскаяться. Об этом пишут аналитики китайского издания Sina.

Эксперты напомнили, что Индия, как и Россия, нуждалась в воздушных судах для перевозки грузов, поэтому она и была выбрана партнером Москвы. Старт совместному предприятию двух стран дали еще в 2001 году. По оценкам китайских аналитиков, стоимость проекта была относительно невелика и составляла около 600 миллионов долларов, а стороны должны были выиграть от взаимовыгодного сотрудничества.

Однако впоследствии действия Индии затормозили начало строительства Ил-276. Нью-Дели постоянно провоцировал технические споры и выдвигал требования, которые не устраивали Москву.

«Позже стало понятно, что участие в проекте нужно было Индии только для того, чтобы получить собственный опыт в проектировании и создании сложных военных машин», — приводит выдержку из статьи Sina «ПолитРоссия».

В 2015 году Индия прервала партнерство с Россией, и работу над новым самолетом в одиночку продолжило КБ Ильюшина. Как стало известно недавно, в 2023 году начнутся госиспытания самолета, а в 2029 году РФ планирует наладить серийное производство транспортников. Китайские эксперты отметили характеристики самолета: Ил-276 способен развивать скорость до 870 километров в час, а дальность полета воздушного судна достигает семи тысяч километров.

«Теперь Нью-Дели наверняка с горечью осознает свои упущенные возможности: ведь этот новейший транспортный самолет мог дебютировать в Индии», — подытожили авторы Sina.

Ранее аналитики издания назвали российские истребители Су-35 кошмаром для турецких ВВС в Сирии, в том числе для самолетов F-16.