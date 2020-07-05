Кернес похвастался Шарию, что лично помогал душить протестные акции в Харькове

Киев, 5 июля. Мэр Харькова Геннадий Кернес лично помогал душить акции протеста в городе в 2014-м году. Об этом он похвастался в интервью украинскому блогеру Анатолию Шарию.

По словам Кернеса, Донецку и Луганску удалось создать народные республики, поскольку местная власть пустила ситуацию на самотек. В харьковские же элиты были решительно настроены против формирования ХНР.

«Я был против того, чтобы Харьков вышел из состава Украины. Я считал и считаю, что Харьков — это часть Украины, и верил в то, что большинство людей согласны со мной, поэтому я никуда не убежал, никуда не уехал, я находился на месте и отстаивал эту точку зрения»,— сказал он.

Кернес отметил, что в городе в один момент едва не началась сессия о создании ХНР, однако она успешно была разогнана местными властями, в числе которых был он.

Харьковский мэр уверен, что в Донецке и Луганске тоже можно было бы не допустить создания республик, если бы власти контролировали происходящее.

«Там и мэры уехали, бросив все на произвол судьбы, и уехали губернаторы. Поэтому там было поле вольное. Хотя в Харькове тоже было достаточно много приверженцев водрузить русский флаг», — отметил Кернес.

Он также подчеркнул, что в то время, когда разгонять сторонников РФ в Харьков прибыл спецназ из Винницы, в захваченном здании областной государственной администрации уже оставались лишь «пьяные активисты».

«Когда уже было все ясно, что отказываются эти активисты от своих требований создать какие-то органы власти, приехал «Ягуар» винницкий, арестовал по команде Авакова этих активистов. Но это уже были не активисты, это уже были пьяные люди, которые не могли найти дорогу домой и остались ночевать у облгосадминистрации», — заявил глава Харькова.

Весной 2014 года в Харькове прошел ряд протестных антиправительственных акций. 1 марта митингующими была взята под контроль областная госадминистрация. У здания собрались тысячи людей с российскими флагами. Во время штурма пострадало почти сто человек. Спустя несколько дней в центре города прошел другой митинг, участники которого скандировали «Россия», «Референдум», «Беркут» — герой».

Во второй половине марта харьковчане дважды выходили на масштабные митинги с требованиями федерализации и проведения референдума. 6 апреля очередная такая акция переросла в стычку между сторонниками и противниками всеобщего голосования.

Тогда же, в 2014 году, республики Донбасса ДНР и ЛНР объявили о независимости после госпереворота в Киеве. Они приняли такое решение, отказавшись подчиняться украинским властям. В ответ Киев начал против них военную операцию.