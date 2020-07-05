Украина собралась разместить крылатые ракеты «Нептун» на Черном и Азовском морях

Киев, 5 июля. Украина намерена разместить три дивизиона противокорабельных комплексов с крылатыми ракетами «Нептун» на Черном и Азовском морях. Об этом заявил командующий украинскими ВМС Алексей Неижпапа.

Украина объявила РФ «главным врагом» и готовится разместить ракеты «Нептун» на Черном и Азовском морях

«По вопросу «когда», думаю, в следующем году. А о «сколько», отвечу, что запланировано три дивизиона береговых ракетных комплексов. Два — на Черном море, один — на Азовском», — сказал он комментарии украинскому «Радио Свобода».

Неижпапа подчеркнул, что для Украины Россия является главным врагом, и с таким соседом Киеву нужно бороться с помощью технологий и качества подготовки военных.

«Нынешний мир воюет технологиями, а не количеством штыков, кораблей, самолетов», — заметил он.

Главы ВМСУ добавил, что сейчас для Украины главной задачей является получить «Нептуны» и как можно скорее и грамотно их применять».

Как отмечает отмечает телеканал 360, ранее экс-глава СНБО Александр Турчинов говорил, что эти ракеты могут «в течение нескольких минут» уничтожить Крымский мост.

Это заявление Турчинова удивило члена комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергея Цекова. Политик напомнил Турчинову заверил, что полуостров, и Крымский мост находятся под надежной защитой.