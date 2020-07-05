Пелагея потеряла голос из-за скандального развода с Телегиным

Москва, 5 июля. Известная российская певица Пелагея потеряла голос из-за суда о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным.

Пелагея подала на развод в конце мая, им так и не удалось расстаться мирным путем. Телегин почти не участвует в воспитании дочери Таисии и не поддерживает ребенка материально.

Он подал иск о разделе имущества, в том числе претендует на общий дом и квартиру, подаренную Пелагее ее мамой. Из-за этих переживаний певица потеряла голос.

Врач-фониатр Лев Рудин рассказал, что артистка не могла предположить, как закончится судебный процесс о разводе. И стресс дал о себе знать.

«Голос — это очень тонкий инструмент, его состояние может сильно страдать от нервного напряжения», — отметил врач, его слова передает «СтарХит».

По словам Рудина, сейчас Пелагее стало лучше, она продолжает восстанавливать голос. Как пишет издание, на артистку давит общество. В СМИ неоднократно отмечали, что она якобы ревновала Телегина, чем довела его до развода.

14 июля Пелагее исполнится 34 года, она построила карьеру в шоу-бизнесе и является популярной наставницей шоу «Голос». Артистка начинала свой путь с русских народных песен, со временем она немного изменила свой репертуар в пользу современных аранжировок.