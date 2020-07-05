Выплаты пенсионерам в июле: кого коснутся и как получить от 3500 до 12130 рублей

В июле части российских пенсионеров проиндексируют выплаты на сумму до 3500 рублей в месяц. Кроме того, некоторые категории граждан могут получить 12130 рублей в качестве налогового капитала. Кого коснется повышение пенсий и как получить выплаты — в материале Федерального агентства новостей.

Индексация для пенсионеров-опекунов

С 1 июля пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями, проиндексируют страховые пенсии. Теперь данная категория граждан имеет право на получение страховой пенсии с индексацией.

Как сообщили в Пенсионном фонде России, пенсионеры, которые исполняют свои обязанности по опеке или попечительству за оплату по соответствующему договору, не будут приравниваться к категории работающих граждан.

«Им, как и всем неработающим пенсионерам, ежегодно будет индексироваться страховая пенсия и фиксированная выплата к ней», — говорится в сообщении ПФР.

Проиндексированные выплаты пенсионеры-опекуны смогут получить уже в июле.

При этом отмечается: если пенсионер-опекун продолжает работать и получает зарплату, его по-прежнему будут считать работающим пенсионером. В таком случае индексацию выплат проведут после увольнения.

Как отметил председатель правления ПФР Максим Топилин, прибавку к пенсии смогут получить более 40 тысяч человек. В среднем размер надбавки составит от 3000 до 3500 рублей. Топилин добавил, что Пенсионный фонд уже произвел необходимый перерасчет. При этом надбавка для каждого пенсионера будет индивидуальной.

«Во-первых, пенсия разная. Во-вторых, будет восстановлена индексация в зависимости от того периода, когда пенсия была назначена. У кого-то это было два года назад, значит, индексация будет за два года, у кого-то — за три года», — объяснил Максим Топилин.

Проактивное повышение пенсий гражданам, достигшим 80 лет

Пенсионный фонд РФ до конца июля продолжит проактивно продлевать и пересчитывать ранее назначенные выплаты. Речь идет в том числе о выплатах пенсионерам, достигшим 80 лет.

Граждане, достигшие этого возраста, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Ее размер в 2020 году составляет 11,37 тысяч рублей.

«С апреля до конца июля территориальные органы фонда проактивно определяют получателей пенсии по потере кормильца, которым исполняется 80 лет, чтобы без заявления назначить им более выгодный вариант страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты», — говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Отмечается, что для выплаты необходимо «дистанционно полученное» согласие пенсионеров.

Льготы для самозанятых

Пенсионеры, которые зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых, могут претендовать на получение налогового капитала в размере 1 МРОТ — 12130 рублей. Эту сумму можно использовать для оплаты НДФЛ за 2020 год.

Как отмечает «Экономика Сегодня», данная выплата полагается самозанятым гражданам, которые перечисляют налоги.

Во время обращения к россиянам 23 июня президент России Владимир Путин предложил с 1 июля 2020 года распространить льготный налоговый режим для самозанятых на всю страну. Кроме того, получить статус самозанятого можно будет уже с 16 лет.