В ПФР объяснили россиянам, ждать ли прибавки к пенсии за непрерывный стаж 15 лет

Москва, 5 июля. Действующее российское законодательство не предусматривает денежных доплат к пенсии за непрерывный стаж. Об этом рассказал начальник главного управления Пенсионного фонда России (ПФР) № 5 Александр Акименко.

Ранее пенсионер из подмосковного города Долгопрудный сообщил специалистам ПФР, что увидел в Сети информацию о прибавке к пенсии в размере 10%, якобы предусмотренной за непрерывный стаж 15 лет. Он решил уточнить, стоит ли ожидать действительно это начисление.

Однако Акименко заверил, что такая доплата не установлена.

«Данная информация не соответствует действительности. Подобным нормативом «о десятипроцентной прибавке к пенсии за пятнадцатилетний стаж» ПФР не руководствуется», — сказал он.

Вместе с тем глава управления московского ПФР напомнил, что у россиян все же есть несколько легальных способов, позволяющих увеличить размер своей пенсии.

Например, если человек выходит на пенсию позже назначенного срока, продолжая до этого момента работать, у него увеличивается сумма пенсионных коэффициентов, и, как следствие, пенсия. Увеличить пенсию могут и различные региональные надбавки. В частности, в Москве средний размер страховой выплаты по старости за счет городских надбавок сейчас составляет 19 500 рублей.

Ранее в ПФР подробнее рассказывали о том, как отдельные категории российских пенсионеров могут получить дополнительную выплату к основному пособию. Она предусмотрена для участников программы государственного софинансирования пенсий.

В фонде также сообщали, что в ближайшие три года пенсии для неработающих пенсионеров в стране будут постепенно повышать.