Популярный в России финский актер из-за коронавируса начал торговать хачапури

Хельсинки, 5 июля. Финский актер Вилле Хаапасало, известный россиянам по фильмам «Особенности национальной охоты» и «Любовь в большом городе», открыл собственный бизнес по продаже хачапури из-за пандемии коронавируса. Артист торгует выпечкой на главной площади села Пуумала.

«Когда началась эта история с вирусом, у меня сорвалось все, вся моя работа», — пожаловался актер.

Хаапасало рассказал изданию «Комсомольская правда — Петербург», что до пандемии у него были запланированы съемки в двух фильмах и множество других проектов, однако все это либо отменилось, либо перенеслось. Тогда актер принял решение открыть свою пекарню в Пуумале. Как оказалось, артист уже давно владеет ресторанным бизнесом. Для нового дела он выбрал именно хачапури, потому что, по словам Хаапасало, в этой еде есть все, что нужно человеку.

«И я заметил, что хачапури в моем ресторане в Хельсинки — самое популярное и продаваемое блюдо. Так что я доподлинно знаю, что хачапури финнам нравится», — поделился артист.

Выпечку актер продает лично, всего же в пекарне вместе с Хаапасало трудятся шесть человек. Артист признался, что самый длинный рабочий день у него составил 19,5 часа, пишет «Культуромания». Одна порция «звездного» хачапури от популярного в России финна стоит 12 евро (964 рубля). При этом, по словам Хаапасало, его мини-бизнес процветает — каждый день к фургончику актера выстраиваются гигантские очереди.