Стало известно, как получить двойную пенсию в России

Москва, 5 июля. Граждане России могут получать двойную пенсию, если выполнят условия о трудоустройстве в специализированных структурах.

Пенсионная система работает таким образом, что россияне могут одновременно получать две пенсии. Специализированные пенсии не суммируются с другими выплатами.

После службы в силовых структурах можно уйти на гражданскую работу. Отработав 11 лет на обычной работе, пенсионер может рассчитывать на получение пенсии на общих условиях.

То есть в 65 лет гражданин имеет право подать заявление в ПФР и попросить начислить вторую пенсию. Планируется расширить этот механизм не только на военных и силовиков, но и на социальных работников, пишет Nation News.

Ранее юрист Ирина Сивакова объяснила, как россиянки могут получить доплату к пенсии. После выхода на пенсию женщинам, которые уходили в отпуск по уходу за детьми, могут начислить пенсионные баллы. Прибавка по таким баллам составляет до 2260 рублей.

По данным Росстата, в мае реальный размер пенсий увеличился на три процента. Средняя пенсия составила почти 15 тысяч рублей, что равняет 30% от среднестатистической заработной платы в России.