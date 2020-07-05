Что взять в отпуск с детьми: планируем путешествие правильно

С наступлением долгожданного лета и желанного тепла всегда хочется выбраться в отпуск куда-то подальше от города. Причем каждому хочется сделать свое путешествие максимально приятным. Об особом комфорте должны позаботиться те, у кого есть дети, — забытая игрушка или плавательные принадлежности могут хорошо подпортить настроение юным путешественникам. Поэтому попробуем разобрать самые важные аспекты.

Список вещей в отпуск с детьми: чемодан полный впечатлений

Если вы родители, то наверняка не раз сталкивались с фразой: «Ну купи, пожалуйста». Отпуск не означает того, что эти слова вы не услышите во время поездки. Наоборот, будьте готовы, что каждый блестящий сувенир или модный водный пистолетик будет выпрашиваться особо настойчиво. Поэтому, собирая чемодан, не пытайтесь «набить» его до отказа. Лучше оставьте место для памятных безделушек или нового плюшевого друга для детей.

Для маленького путешественника лучше взять отдельную сумку и уместить в нее побольше сменной верхней одежды и белья. Ведь любой родитель в отпуске захочет отдохнуть, а не заниматься стиркой. Не забудьте и про парочку теплых вещей, ведь погода порой выдает настоящие сюрпризы и не «слушается» синоптиков.

Усы, лапы, хвост — собираем документы в отпуск с детьми

Все документы стоит держать в отдельной папке или кейсе, откуда при необходимости их можно будет быстро достать. Первым делом нужно собрать паспорта, свидетельство о рождении ребенка и билеты. Если у кого-то из членов семьи есть при себе рецептурные препараты, то в отпуск также стоит взять рецепт или справку от врача. Сюда же можно вложить и пластиковые карты, которые могут пригодиться на пляже, куда не хочется брать дорогостоящие гаджеты.

Что положить в аптечку перед отпуском с детьми?

Даже при наличии страховки аптечку в отпуск нужно обязательно брать. Внезапное отравление, тепловой удар или порез могут стоить литров слез и нервов родителей. Поэтому перед поездкой положите в аптечку пластыри, жаропонижающие таблетки, антигистаминные препараты, средство, применяемое при кишечных расстройствах, а также йод или зеленку в карандаше, советует ресурс Soblacami. В ручную кладь стоит положить влажные салфетки и дезинфектор.

Чистота — залог здоровья: гигиена в отпуске с детьми

Кожа у малышей особо нежная, и обычные шампуни и средства для тела могут ей сильно навредить. Поэтому перед поездкой необходимо собрать детский гигиенический комплект: мыло, зубную пасту, влажные салфетки, защитные лосьоны и увлажняющие средства. Для младенцев в поездке необходимы подгузники и присыпка. Однако не стоит набирать несколько пачек, поскольку все необходимое для грудных детей есть даже в обычных супермаркетах.

Занимательная поездка: способы отвлечь ребенка от долгой дороги

Чтобы перелет или поездка прошли без лишних капризов и в спокойной обстановке как для родителей, так и для всех окружающих, ребенка надо чем-то занять. Здесь на помощь придут различные книги с картинками или детские журналы, где малыши найдут множество увлекательных загадок.

Также можно установить пару игр на планшет или ноутбук, которые все внимание ребенка переключат на себя. Не забудьте и про любимые игрушки, ведь дети зачастую хотят разделить красоту новых мест со своими мягкими друзьями.

Также важно продумать рацион юного путешественника. Возьмите в дорогу воду, фруктовые смеси, пюре, сушки, печенье или крекеры. Такой перекус сделает переезд малыша более комфортным и спокойным.

Уберите это немедленно: что из вещей не стоит брать в отпуск с детьми

Если вы едете в отель, то забудьте про дорожный фен — в наше время почти в каждой гостинице он есть. Это правило касается и утюга. Выложите его, даже если он милый и маленький.

Перед пляжным отдыхом не стоит набивать сумки старыми надувными матрасами и детскими нарукавниками, поскольку на курортах их можно купить в любом магазине. Это касается и громоздких шляп, зонтов и прочих атрибутов, которые только займут место и усложнят перемещение.

Так, свою поездку можно превратить в приятное приключение, которое оставит много самых теплых впечатлений. И если грамотно подойти к сборам, то отдых как для детей, так и для родителей окажется беззаботным и простым делом.