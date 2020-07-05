Юрист объяснила, почему новая прибавка к пенсии полагается только женщинам

Москва, 5 июля. Юрист Ирина Сивакова объяснила, почему только женщины могут рассчитывать на новую доплату к основной пенсии.

Они могут получить дополнительную выплату, поскольку, как правило, уходят в отпуск по воспитанию ребенка. Теперь после выхода на пенсию они могут заменить полтора года ухода за детьми на пенсионные балы. По словам Сиваковой, в 2020 году прибавка по ним составит от 251 рубля до 2260 рублей.

Другая выплата также полагается женщинам за детей. Если ребенок является студентом вуза и учится на дневном отделении, то в этом году прибавка к пенсии матери будет в объеме 1895 рублей.

Кроме того, российские женщины могут рассчитывать на перерасчет пенсии, если будет подтвержден длительный льготный стаж. Например, если будут отработаны 10 лет по Списку №2 для досрочной пенсии. В этом случае после выхода на пенсию женщина получит дополнительные 5% к коэффициенту стажа, и ее пенсия повысится.

Ранее в Пенсионном фонде России (ПФР) предупредили, что с 1 июля вступает в силу упрощенный порядок оформления, пересчета и назначения пенсий и выплат по доверенности. Он был введен в связи с эпидемией коронавируса и будет действовать до конца месяца.